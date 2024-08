È l’ultimo giorno di calciomercato ed il Napoli, sul filo del rasoio, sta portando a termine le operazioni che consentano di consegnare ad Antonio Conte una rosa quanto più completa possibile e soprattutto di assoluto livello qualitativo. La società partenopea è una di quelle che si mosse di più e – sulla carta – meglio in questa sessione. All’ombra del Vesuvio sono arrivati Alessandro Buongiorno, David Neres e Romelu Lukaku in attesa dell’ufficialità di Scott McTominay. Importante anche l’innesto di Leonardo Spinazzola mentre c’è tanta curiosità su Rafa Marin che sta lavorando sodo per interiorizzare i concetti tattici del tecnico salentino.

Ivan Toney all’Al-Ahli: manca poco alla firma

Ore 18:00 – Arrivano conferme sull’acquisizione di Ivan Toney da parte dell’Al-Ahli. Il club sta completando gli incartamenti prima di rendere la notizia ufficiale.

Chiusa la trattativa per Gilmour, a breve le visite mediche

ORE 16:35 – Gilmour chiude gli ultimi dettagli, per recuperare tempo lo scozzese farà le visite mediche in Inghilterra per poi volare verso Napoli. Agli inglesi un compenso di quasi 14 milioni di euro. Sul fronte cessioni invece Gaetano è pronto ad andare al Cagliari, risolti anche gli ultimi intoppi, il centrocampista riabbraccia la Sardegna.

Salta la trattativa per Osimhen all’Al-Ahli

ORE 15:40 – Salta clamorosamente la trattativa per la cessione di Victor Osimhen agli all’Al-Ahli. Dopo avere avuto l’ok di massima da parte dell’attaccante nigeriano, sarebbero state le due società a non stringere l’accordo. Il Napoli non vuole scendere al di sotto di una certa asticella riguardante la cifra da sborsare per il cartellino. Gli arabi hanno dunque virato su Ivan Toney che sta già effettuando le visite mediche in Inghilterra.

Calciomercato Napoli: tutte le news live

Alle ore 14 non è stata ufficializzata alcuna operazione che dovrebbe concretizzarsi in giornata. Fiato sospeso per quanto riguarda la cessione di Victor Osimhen, che ancora deve dare l’ok definitivo al trasferimento all’Al-Ahli, con cui questa mattina sembrava fatta. Nelle ultime ore si è rifatto avanti il Chelsea, dopo averci provato anche nella notte: i blues per ora non soddisfano le richieste né del Napoli né del calciatore, che non vuole ridursi lo stipendio. Gli arabi gli hanno offerto 40 milioni a stagione. La sensazione è che il nodo possa sciogliersi sul tardi.

Importanti novità anche su Billy Gilmour, la cui trattativa sembrava essersi arenata dopo l’infortunio di O’Riley. Il centrocampista ha chiesto fortemente la cessione ed il Brighton sembra essersi convinto. Per quanto riguarda gli esterni si lavora più sotto traccia: dopo Dedic ed Ebimbe è uscito anche il nome di Candreva, il quale però si accinge a compiere 38 anni.

Sul fronte cessioni sembra praticamente fatto il trasferimento di Gianluca Gaetano al Cagliari per una cifra che si aggira intorno ai 6 milioni di euro più bonus. Folorunsho invece è conteso tra Fiorentina e Lazio, con quest’ultima in vantaggio poiché sarebbe la squadra del cuore del centrocampista nato a Roma e che nelle giovanili biancoazzurre ha trascorso tre anni. Sembra invece finita prima ancora di iniziare la trattativa per Giacomo Raspadori all’Atalanta: il Napoli non intende svenderlo dopo l’importante investimento per l’acquisizione del suo cartellino.