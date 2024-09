Rafa Marin è un mistero: “Zero minuti col Napoli e tribuna con l’Under 21”

Rafa Marin non trova spazio, Conte non gli ha concesso nemmeno un minuto e con l'under 21 si è seduto in tribuna

In casa Calcio Napoli si guarda anche al momento di Rafa Marin. Il difensore arrivato dal Real Madrid è uno degli oggetti misteriosi dei primi mesi dell’era Conte. Per lo spagnolo sono zero i minuti giocati e anche con la Spagna Under 21 per lui c’è stata solamente la tribuna che non ha fatto bene al suo morale visto il difficile periodo che sta vivendo. Sul caso si è espressa la Gazzetta dello Sport che ha provato a fare un riassunto del difficile periodo del calciatore, che si è trovato le porte chiuse in faccia dai suoi compagni di squadra.

Rafa Marin diventa un mistero, zero minuti col Napoli e tribuna con la Spagna

Non è sicuramente l’inizio di stagione che si aspettava il giovane Rafa Marin. Dopo essere stato protagonista nel precampionato, il centrale ha collezionato zero minuti tra campionato e Coppa Italia con il Napoli, mentre con la Spagna Under 21 è rimasto in tribuna in entrambi gli incontri.

Un momento non facile, dove solo il campo potrà aiutare il giovane difensore a farsi rivedere nelle rotazioni. Nel Napoli la strada sembra sbarrata, con Conte che non abbandona il suo terzetto composto da Di Lorenzo, Buongiorno e Rrhamani. Sul caso ha provato a fare chiarezza la Gazzetta dello Sport che si è espressa così:

“Inizio di stagione complicato per Rafa Marin: il difensore prelevato in estate dal Real Madrid per 12 milioni, non ha ancora debuttato in Serie A e ieri ha collezionato la seconda tribuna consecutiva con la Spagna Under 21. Oggi tornerà in Italia e nelle prossime ore si metterà a disposizione di Conte: Marin sta cercando di assimilare i nuovi concetti difensivi dopo aver accusato le fatiche in preparazione”.