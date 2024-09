Restyling e acquisizione del Maradona: il piano di De Laurentiis per il suo Napoli

Mentre in campo il Calcio Napoli trova una quadra importante grazie ad Antonio Conte, gli azzurri cercano di vincere anche la “battaglia di strutture”. De Laurentiis continua ad avere due diktat importanti per il suo Napoli: il centro sportivo e l’acquisizione dello stadio Maradona. Sulla prima vicenda, nelle ultime settimane ADL ha sondato due piste, la prima è quella legata al Centro Direzionale, sfruttando l’area verde. La seconda invece è notizia di poche ore fa che il presidente con il suo staff ha voluto fare un ulteriore sopralluogo per capire la fattibilità del progetto. Anche sul fronte Maradona arrivano delle novità abbastanza importanti e il Corriere dello Sport svela il piano di De Laurentiis.

De Laurentiis studia il piano per dare il miglior Maradona al Napoli

Sulla questione ne ha parlato in data odierna il Corriere dello Sport. De Laurentiis punta all’acquisizione del Maradona, per fare tutti i lavori di manutenzione, sfruttando anche i fondi che arriveranno in vista di Euro 2032, dove Napoli ospiterà con tutta probabilità una parte delle partite. La questione è poi anche sul centro sportivo, visto che a fine anno è certo l’addio a Castel Volturno, le aree individuate sono due, ma Afragola è in pole:

“All’ordine del giorno c’è poi la questione stadio: nei prossimi giorni è in programma l’incontro tra il presidente e l’architetto Gino Zavanella per il restyling del Maradona. Solo dopo, quando sarà messo a punto, verrà presentato all’amministrazione Manfredi, dalla quale De Laurentis s’aspettava il via libera alla vendita dello stadio, considerato troppo costoso per le casse comunali. Per il centro sportivo invece è assodato che a fine stagione bisognerà lasciare Castel Volturno, si vuole cercare una soluzione che permetta di costruirne uno nuovo da zero, l’area individuata è Afragola”.