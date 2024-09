Il Napoli al Centro Direzionale? L’ultima idea per il centro sportivo azzurro

Continua a tenere banco la questione legata al centro sportivo del Calcio Napoli. Oltre la questione stadio, su cui c’è ancora tantissima distanza tra le parti, gli azzurri mettono gli occhi anche al progetto per i campi d’allenamento. Sono anni che De Laurentiis vorrebbe spostare il Napoli dalla sede di Castel Volturno, tanti però i rifiuti, poche le proposte e soprattutto minimo il raggio d’azione, complice la difficoltà nel costruire nella provincia. Per questo motivo tra le ultime idee è spuntata fuori la clamorosa ipotesi “Centro Direzionale”.

Il Napoli al Centro Direzionale, l’ultima idea di De Laurentiis è futuristica

Come riporta il Corriere del Mezzogiorno nell’edizione odierna, il presidente De Laurentiis continua la sua ricerca della zona ideale per il futuro centro sportivo degli azzurri. Sono anni che il numero uno azzurro è alla ricerca di una nuova struttura che possa accogliere i calciatori del Napoli per gli allenamenti giornalieri e per spingersi ad un progetto simile al “Viola Park” della Fiorentina. Tante le zone bonificate, poche le risposte positive ricevute. Le ultime però strizzano l’occhio, la prima è il Centro Direzionale, zona indicata anche dal sindaco Manfredi nel mese di giugno, mentre rimane sullo sfondo anche Afragola, unica città che sembra avere lo spazio necessario per la costruzione.

“Le alternative sono scese solamente a due, da un lato c’è il Centro Direzionale, mentre dall’altro rimane Afragola. Il tempo però continua a scorrere e non si trova una soluzione valida, ma il Napoli vuole la sua nuova casa. La new era sarà incentrata sulle costruzioni, uno stadio nuovo, e un centro sportivo sempre più all’avanguardia, anche per i più giovani. Questi sono i nuovi obiettivi di De Laurentiis, dopo i primi vent’anni anche lui è entrato in una nuova fase”.