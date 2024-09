Juventus-Napoli, dove vedere la partita in tv o streaming, diretta radio, curiosità

È tutto pronto per Juventus-Napoli, la super sfida dello Stadium valida per la quinta giornata del campionato italiano di Serie A. La partita è in programma sabato 21 settembre con calcio d’inizio alle 0re 18.

FC Juventus-SSC Napoli, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita sarà trasmessa in streaming da DAZN, mentre in televisione, per chi avesse acquistato il pacchetto aggiuntivo che consente la visione del broadcast anche attraverso Sky, sarà visibile al canale 214.

La diretta radiofonica sarà curata da Radio CRC, l’emittente ufficiale della SSC Napoli.

Gli azzurri arrivano alla sfida da secondi in classifica, con 9 punti conquistati in quattro partite grazie alle tre vittorie consecutive contro Bologna, Parma e Cagliari. La Juventus è dietro gli azzurri di una sola lunghezza, a quota 8, ottenuti in virtù delle due vittorie contro Como e Verona e di altrettanti pareggi contro Roma ed Empoli.

Curiosità: i bianconeri non hanno ancora subito gol in campionato. Gli azzurri invece, dopo i tre incassati contro l’Hellas, hanno concesso una sola marcatura (al Parma) in 270′ più recupero, risultata peraltro ininfluente avendo i partenopei vinto la sfida grazie alla rimonta nell’extra-time firmata da Frank Anguissa e Romelu Lukaku.