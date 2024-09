Juventus-Napoli, le probabili formazioni: Conte ha scelto l’abito da indossare

Vigilia di Juventus-Napoli. La sfida più attesa in città, che riversa in campo la secolare rivalità tra nord e sud. Antonio Conte aveva dichiarato in conferenza stampa che avrebbe fatto indossare alla squadra l’abito più bello.

Effettivamente, così sarà. Ma per gli amanti della difesa a quattro, non ci sarà trippa per gatti neanche allo Stadium. Si, perché il tecnico leccese non se la sente ancora di cambiare sarto, e schiererà il modulo che gli ha consentito di conquistare tre vittorie consecutive e di arrivare a Torino con un punto di vantaggio sui bianconeri.

E allora in campo ci andranno gli stessi undici che sono partiti titolari a Cagliari: Meret confermatissimo tra i pali, difesa a tre con Di Lorenzo, Rrahmani e Buongiorno, centrocampo a quattro con Mazzocchi, Anguissa, Lobotka e Spinazzola, attacco stellare con il tridente Kvaratskhelia-Politano-Lukaku.

Dovranno ancora attendere in panchina di essere chiamati in causa i nuovi acquisti Neres e McTominay, invocati a gran voce dalla piazza ma ancora ritenuti poco pronti per partire dal 1′.

Francamente, sembrano tutte giuste le decisioni di Conte: dare fiducia a chi sta dimostrando di meritare il campo è la scelta più oculata alla vigilia di una sfida così importante. Le new entry saranno le frecce scagliare a partita in corso. E che frecce. Juventus-Napoli è già cominciata. O forse non è mai finita.

Le probabili formazioni di Juventus-Napoli

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Danilo, Cambiaso; Locatelli, K.Thuram; Nico Gonzalez, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. Allenatore: Thiago Motta.

Ballottaggi: Danilo-Gatti 55-45%, Kalulu-Cabal-Savona 50-30-20%, Locatelli-Douglas Luiz 55-45%, Thuram-McKennie 60-40%, Gonzalez-Weah 70-30%.

Indisponibili: Conceiçao, Milik.

In dubbio: Gatti

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Mazzocchi, Anguissa, Lobotka, Olivera; Politano, Kvaratskhelia; Lukaku. Allenatore: Antonio Conte.

Ballottaggi: Spinazzola-Olivera 55-45%, Anguissa-McTominay 70-30%, Politano-Neres 60-40%.

Indisponibili: Mario Rui