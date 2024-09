Coppa Italia, Napoli-Palermo: dove vedere la partita in tv e streaming, radiocronaca

Si giocherà questa sera, giovedì 26 agosto 2024, il match tra Calcio Napoli e Palermo FC, valido per i sedicesimi di finale di Coppa Italia. Il calcio d’inizio è previsto allo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta per le ore 21.

La partita verrà trasmessa in tv in chiaro su Italia 1, mentre sarà possibile seguirla in streaming attraverso Infinity+. I diritti televisivi dell’intera competizione sono stati infatti acquisiti da Mediaset, che trasmetterà tutti gli incontri.

Gli azzurri di Antonio Conte hanno superato ai calci di rigore nel turno precedente il Modena grazie ad un super Meret, indisponibile perché infortunato. I rosanero, invece, sono arrivati alla sfida del Maradona grazie alla vittoria in trasferta per 0-1 sul campo del Parma.

Coppa Italia, Napoli-Palermo: dove vedere la partita in tv, streaming, radiocronaca

Arbitro: Collu (Mondin-Mastrodonato, IV Guida, VAR Pezzzuto, AVAR Di Vuolo)

Stadio: Diego Armando Maradona (Napoli), ore 21.00

Dove vederla in tv e streaming: Italia 1 e Infinity+

Diretta radiofonica: Radio Crc

COPPA ITALIA | SSC Napoli-Palermo FC, le probabili formazioni

Le probabili formazioni di SSC Napoli-Palermo FC, partita valida per i sedicesimi di finale di Coppa Italia Frecciarossa.

SSC NAPOLI (4-2-3-1): Caprile; Mazzocchi, Rafa Marin, Juan Jesus, Spinazzola; Lobotka, Gilmour; Ngonge, Raspadori, David Neres; Simeone.

Allenatore: Antonio Conte

PALERMO FC (4-3-3): Desplanches; Diakité, Ceccaroni, Nikolaou, Lund; Segre, Ranocchia, Gomes; Le Douaron, Brunori, Di Francesco.

Allenatore: Alessio Dionisi