Coppa Italia, Napoli-Palermo al Maradona: rivoluzione Conte. Le probabili formazioni

Sarà un Calcio Napoli sperimentale quello che affronterà giovedì sera allo stadio Diego Armando Maradona il Palermo in una sfida valida per i sedicesimi di finale della Coppa Italia Frecciarossa.

Per Antonio Conte sarà l’occasione di vedere all’opera coloro che fino ad ora hanno giocato meno, provando qualche soluzione tattica alternativa contro una squadra di categoria inferiore. I rosanero si trovano attualmente a metà classifica in Serie B, in virtù degli 8 punti conquistati in 6 partite disputate.

Gli azzurri sono reduci dal pareggio a reti bianche dello Juventus Stadium, in una partita che ha messo in luce le qualità di Scott McTominay. Lo scozzese ha a tratti illuminato la scena a Torino, impressionando tutto l’ambiente.

Il tecnico leccese schiererà nuovamente la difesa a quattro, con Mazzocchi e Spinazzola terzini e Rafa Marin al fianco di Juan Jesus. A centrocampo troverà spazio l’altro britannico in rosa, Gilmour, che agirà al fianco di Folorunsho. Neres, Ngonge e Raspadori si muoveranno alle spalle del Cholito Simeone.

COPPA ITALIA | SSC Napoli-Palermo FC, le probabili formazioni

SSC NAPOLI (4-2-3-1): Caprile; Mazzocchi, Rafa Marin, Juan Jesus, Spinazzola; Folorunsho, Gilmour; Ngonge, Raspadori, David Neres; Simeone.

Allenatore: Antonio Conte.

Indisponibili: Meret, Mario Rui.

PALERMO FC (4-3-3): Desplanches; Diakité, Ceccaroni, Nikolaou, Lund; Segre, Ranocchia, Gomes; Le Douaron, Brunori, Di Francesco.

Allenatore: Alessio Dionisi.

Indisponibili: Gomis, Blin, Di Bartolo, Lucioni, Verre.

Arbitro: Collu (Mondin-Mastrodonato, IV Guida, VAR Pezzzuto, AVAR Di Vuolo)

Stadio: Diego Armando Maradona (Napoli), ore 21.00

Dove vederla in tv e streaming: Italia 1 e Infinity+

Diretta radiofonica: Radio Crc