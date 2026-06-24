Si tuffa in mare per festeggiare il suo compleanno, dramma in Campania: è morto a 32 anni

Tragedia nella notte a Salerno dove un uomo di 32 anni è morto dopo essersi tuffato in mare, nel giorno del suo compleanno.

Salerno, morto dopo il tuffo in mare nel giorno del compleanno

Il 32enne, di nazionalità nigeriana, avrebbe perso la vita in mare. Il dramma si è consumato nella notte, nello specchio d’acqua antistante il lungomare Colombo. Stando a quanto rende noto l’Ansa, il 32enne si trovava in compagnia di un’amica.

Insieme stavano festeggiando il compleanno del giovane che, probabilmente proprio per l’entusiasmo del momento, avrebbe deciso di fare un bagno in mare. Dopo aver consumato la cena, si sarebbe immerso in acqua, senza più riemergere.

Al momento non è stata ancora chiarita la dinamica del decesso ma è probabile che il 32enne possa essere stato colpito da un malore proprio mentre si trovava in mare. A lanciare l’allarme sarebbe stata la ragazza che si trovava con lui.

Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco, i carabinieri della compagnia di Salerno e i sanitari del 118. Il corpo è stato recuperato dall’acqua ma, purtroppo, per il 32enne non c’è stato nulla da fare. Dopo gli accertamenti di rito, la salma è stata restituita ai familiari.