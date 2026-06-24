Schianto dopo il concerto di Geolier: morto sul colpo papà di 29 anni, ferita la figlia di 6

Un tragico incidente si è verificato sull’autostrada A18, tra Messina e Catania, dopo il concerto del rapper napoletano Geolier: a perdere la vita è stato Davide Toscano, giovane papà morto all’età di 29 anni proprio dopo aver assistito al live del cantante insieme alla figlia.

Incidente a Messina: papà morto dopo il concerto di Geolier

L’uomo si trovava a bordo della sua auto con la figlia di 6 anni. Aveva portato la bambina al concerto di Geolier, allo Stadio Scoglio di Messina, e stavano facendo ritorno a casa. Stando ad una prima ricostruzione, la vettura avrebbe tamponato un autobus rimasto in panne sulla corsia di marcia, prima dell’uscita della galleria. Anche a bordo del bus c’erano i fan del cantante che avevano assistito allo show.

Davide sarebbe morto sul colpo mentre la bimba sarebbe rimasta ferita, rendendo necessario il trasporto d’urgenza presso il Policlinico di Catania, dove è ricoverata ma, per fortuna, non è in pericolo di vita. Per il suo papà, purtroppo, non c’è stato nulla da fare.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Sottosezione Polizia stradale di Giardini Naxos, i vigili del fuoco del distaccamento di Letojanni e il personale del Consorzio per le autostrade siciliane. Sono ancora in corso le indagini per ricostruire con esattezza la dinamica della vicenda.

Anche Geolier, appresa la notizia, ha voluto esprimere la sua vicinanza alla famiglia via social: “Ho saputo stamattina dell’incidente stradale di ieri sera a Messina. Non riesco a non pensare a quanto la vita sia fragile. Non ci sono parole giuste in questi momenti. Vi prego, state attenti, la vita è troppo preziosa. Ho fatto una preghiera per loro, fatela anche voi”.