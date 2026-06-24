ALLERTA METEO in Campania tra temporali e grandinate ma solo su alcune zone: quali

La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un avviso di allerta meteo, di livello giallo, valido dalle ore 13:00 e fino alle 20:00 della giornata di oggi, mercoledì 24 giugno 2026, soltanto su alcune zone del territorio.

Allerta meteo in Campania oggi 24 giugno 2026: le zone

L’avviso di allerta meteo-idrogeologica e idraulica, è stato trasmesso questa mattina dal Centro Funzionale, sulla base del bollettino meteorologico regionale. Si prevedono possibili temporali di moderata intensità sulle seguenti zone: 6 (Piana Sele e Alto Cilento), 7 (Tanagro) e 8 (Basso Cilento).

Per l’intera durata dell’allerta, nelle aree interessate, si prevedono fenomeni temporaleschi caratterizzati da incertezza previsionale e rapidità di evoluzione, con possibili danni alle coperture e strutture provvisorie dovuti a raffiche di vento, fulminazioni, possibili grandinate e a caduta di rami o alberi.

Tra gli scenari possibili: innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua minori, con inondazioni delle aree limitrofe, anche per effetto di criticità locali (tombature, restringimenti, ecc); allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno; scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali e possibili fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche con tracimazione e coinvolgimento delle aree urbane depresse; cadute massi in più punti del territorio ed occasionali fenomeni franosi legati a condizioni idrogeologiche fragili.

“Si raccomanda alle autorità competenti di porre in essere tutte le misure strutturali e non strutturali atte a prevenire, mitigare e contrastare i fenomeni previsti secondo le rispettive pianificazioni comunali di Protezione Civile. In ordine alle possibili raffiche di vento e alla grandine, si ricorda altresì alle autorità competenti di verificare la corretta tenuta del verde pubblico e delle strutture esposte alle sollecitazioni atmosferiche” – si legge nella nota della Protezione Civile della Regione Campania.