Miraggio alla Reggia di Caserta: “Il concerto più importante della mia vita”. Gli ospiti

Martedì 30 giugno 2026, il cantante napoletano Rosario Miraggio si esibirà in concerto in piazza Carlo di Borbone, alla Reggia di Caserta.

Rosario Miraggio in concerto alla Reggia di Caserta: gli ospiti

“E’ il concerto più importante della mia vita. La musica può essere anche ambasciatrice per tanti giovani che abitualmente non conoscono questi posti meravigliosi” – ha dichiarato il cantante esprimendo tutta la sua emozione per questo grande traguardo.

Non solo musica ma anche arte se si pensa che la Reggia di Caserta è la residenza reale più grande al mondo per volume. Voluta da Carlo di Borbone per competere con Versailles, fu progettata dall’architetto Luigi Vanvitelli a partire dal 1752. Situata in Campania, è un capolavoro del barocco e del neoclassicismo italiano, dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO.

“Sarà una serata speciale perché cantare alla Reggia di Caserta è un’emozione enorme. Voglio che sia una festa per tutti, un momento di condivisione e di orgoglio per la nostra terra. Abbiamo la fortuna di vivere in una regione piena di bellezza e dobbiamo imparare a custodirla e valorizzarla. Ai ragazzi dico sempre: appassionatevi al bello, perché il bello aiuta a crescere, a sognare e a costruire il futuro” – ha continuato Miraggio.

Avvalendosi dello scenario mozzafiato del celebre sito, il cantautore partenopeo si esibirà sul prestigioso palcoscenico proponendo un mix di canzoni, dai tormentoni del passato ai lavori più attuali, accogliendo al suo fianco diversi artisti che contribuiranno a rendere indimenticabile il suo show.

Ad arricchire la serata saranno numerosi ospiti come LDA, Aka7even, Francesco Da Vinci, Ivan Granatino, Mr Hyde, Mavi, Ida Rendano e Silvia Uras, protagonisti insieme a Miraggio di una grande festa della musica campana.

Una serata non solo di musica ma anche di beneficenza. L’artista e il suo staff hanno, infatti, deciso con Salvatore Schiano presidente della ESSECI ITALIA Spa e del marchio Seta Blu di devolvere una somma a favore della fondazione Santobono Pausilipon.

”Siamo molto contenti di questa donazione che avverrà e felici di essere presenti al concerto di Rosario Miraggio che conosciamo ed apprezziamo non solo musicalmente ma soprattutto umanamente“ – ha commentato la direttrice generale del Pausilipon, Flavia Matrisciano.