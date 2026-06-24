Vesuvio sotto le Stelle: percorsi serali al tramonto con vista mozzafiato sul mare di Napoli

Da luglio a ottobre 2026 torna Vesuvio sotto le Stelle, la rassegna serale a marchio registrato firmata Vesuvio Natura da Esplorare, giunta alla sua XIII edizione, organizzata con l’autorizzazione e il sostegno del Parco Nazionale del Vesuvio.

Vesuvio sotto le Stelle 2026: percorsi serali con vista mozzafiato

La rassegna prende il via nei fine settimana di giugno con l’aperitivo al tramonto per poi proseguire nei mesi di luglio e agosto (tutte le sere), settembre e i weekend di ottobre, fino al cambio dell’ora solare, con gli eventi notturni di Vesuvio sotto le Stelle: un’occasione per vivere la magia del vulcano sotto il cielo stellato, regalando emozioni indimenticabili a chiunque voglia immergersi nella sua atmosfera unica.

Previste anche delle serate speciali per le notti di San Lorenzo e Ferragosto, le notti di luna piena e luna nuova che proporranno ai visitatori un percorso tra sentieri inediti, particolarmente ricco dal punto di vista astronomico e dalla durata più estesa.

I sentieri del Parco si trasformano in percorsi di scoperta, guidati dalle esperte guide dell’Associazione Vesuvio Natura da Esplorare, ideatrice e proprietaria del marchio, che propone un ricco programma di escursioni ed esperienze.

Vesuvio sotto le stelle è un evento plastic free, che si svolge nel rispetto della biodiversità locale ed è pensato per famiglie, gruppi di amici, escursionisti e per tutti gli amanti della natura che desiderano esplorare o riscoprire il Vesuvio in una veste inedita, dal crepuscolo alla notte.

Il programma completo degli eventi è consultabile sul sito ufficiale e sui canali social di Vesuvio Natura da Esplorare.

Percorsi e informazioni utili

Due sono i percorsi rivolti ai visitatori:

Percorso 600 : un cammino accessibile e avvolgente, che attraversa il versante occidentale del Parco immerso nella vegetazione mediterranea e nelle colate laviche dell’ultima eruzione. Regala uno dei tramonti più belli del Vesuvio, cedendo poi il passo alle stelle che si specchiano nel Golfo di Napoli .

: un cammino accessibile e avvolgente, che attraversa il versante occidentale del Parco immerso nella vegetazione mediterranea e nelle colate laviche dell’ultima eruzione. . Percorso 1000: un sentiero dal fascino potente, con due opzioni di percorribilità, che si snoda tra antiche colate laviche e viste sul cuore del vulcano. Qui la natura è più aspra, lo sguardo si perde tra profili scuri e paesaggi lunari, con la sensazione di toccare il cielo con un dito.

Per tutta la durata della manifestazione, sarà attivo un Servizio Clienti al numero 3291340500 (telefono e WhatsApp), operativo dalle 10:00 alle 19:00, per fornire informazioni in tempo reale sugli eventi. Agli eventi non è consentito portare animali. Si raccomanda un abbigliamento adeguato.