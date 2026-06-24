Il Festival dello Street Food più importante d’Italia arriva in Campania: l’ingresso è gratis

Da venerdì 26 giugno a domenica 28 giugno 2026 l’International Street Food, il più grande festival itinerante d’Italia, arriverà a Maddaloni, nel Casertano, per la 52esima tappa della decima edizione. L’appuntamento è in piazza Don Salvatore d’Angelo, l’ingresso è libero e gratuito.

International Street Food 2026, il Festival a Maddaloni

Un lungo weekend all’aria aperta, pensato per famiglie, giovani e appassionati del buon cibo, che potranno vivere un’esperienza immersiva tra sapori, profumi e tradizioni provenienti da tutto il mondo. La manifestazione celebra quest’anno dieci anni di attività, confermandosi tra gli appuntamenti più seguiti e apprezzati del panorama dello street food italiano e internazionale.

La kermesse sarà inaugurata alle ore 18:00 del 26 giugno con l’apertura ufficiale degli stand che sforneranno prelibatezze fino a mezzanotte. Sabato 27 e domenica 28, il festival sarà aperto dalle 12:00 a mezzanotte.

Cittadini e visitatori saranno accolti in un vero e proprio villaggio del gusto, con svariate specialità dello street food internazionale e un’offerta ampia e variegata. Tra le proposte presenti sarà possibile degustare gli arrosticini, il kürtős ungherese, la cucina argentina, la pizza napoletana, la pizza fritta, lo smash burgher, le bombette pugliesi, il caciocavallo impiccato. Ad accompagnare le proposte gastronomiche non mancherà una selezione di birre artigianali italiane ed estere.

L’International Street Food è organizzato da Alfredo Orofino, presidente di A.I.R.S. – Associazione Italiana Ristoratori di Strada, in collaborazione con Confartigianato Imprese di Caserta, OPES Comitato Provinciale Caserta, A.P.S Castrum, Forum Giovani Maddaloni e con il patrocinio del Comune di Maddaloni.

Il programma

VENERDI 26 GIUGNO

La giornata di venerdì prenderà il via alle ore 17:30 con il raduno dei partecipanti e l’inaugurazione ufficiale dell’evento, alla presenza del Sindaco, dott. Andrea De Filippo, e dell’Assessore allo Sport, dott.ssa Caterina Ventrone, con la collaborazione dell’A.P.S. Castrum. Alle ore 18:00 inizieranno le attività sportive con la partenza dei tornei di basket, calcio e beach padel, accompagnati dall’apertura dell’area food.

A partire dalle ore 21:00, grazie al contributo del Forum Giovani Maddaloni, prenderanno il via nuove competizioni sportive con tornei di basket, calcio, beach volley e calcio tennis, offrendo ai partecipanti e al pubblico una serata ricca di sport e divertimento. Le attività sportive e l’area food resteranno operative fino alle ore 24:00.

SABATO 27 GIUGNO

Le attività prenderanno il via alle ore 18:00 con l’apertura ufficiale dei tornei di basket, calcio, beach padel, beach volley e calcio tennis, accompagnati dall’apertura dell’area food, con il supporto dell’A.P.S. Castrum. Contestualmente, il Team Boxic proporrà un’esibizione di boxe dedicata ad adulti e bambini, seguita da un dibattito sul tema del bullismo e dalle premiazioni degli atleti del Team Boxic FPI – Pitbull, alla presenza dell’ospite speciale Guglielmo Gicco, campione in carica Strelka e atleta BKFC.

Alle ore 19:30 sarà la volta dell’A.S.D. Boxe Maddaloni Team Ventrone, che presenterà una nuova esibizione pugilistica per adulti e bambini. La serata proseguirà alle ore 21:00 con l’esibizione del Forum Giovani e la partecipazione dell’ospite Michael Samperi, offrendo al pubblico un momento di spettacolo e condivisione. La chiusura di tutte le atività sportive è prevista per le ore 24:00.

DOMENICA 28 GIUGNO

Le attività prenderanno il via alle ore 18:00 con le finali dei tornei di basket, calcio, beach padel, beach volley e calcio tennis, accompagnate dall’apertura dell’area food, grazie alla collaborazione dell’A.P.S. Castrum. In contemporanea, il Team Boxic offrirà un’esibizione di boxe dedicata ad adulti e bambini, seguita da un dibattito sul tema del bullismo e dalle premiazioni degli atleti del Team Boxic, con la partecipazione speciale di Guglielmo Gicco, campione di boxe orientale e kick boxing.

Alle ore 19:30 il Team Ventrone presenterà una nuova esibizione pugilistica per adulti e bambini, contribuendo a rendere ancora più ricco il programma della serata, con il supporto del Forum Giovani Maddaloni. Alle ore 21:00 si terrà la suggestiva “Partita del Cuore”, un momento di sport e condivisione dedicato all’onore e alla memoria di Antonio Zamo. La manifestazione si concluderà alle ore 23:00 con i saluti finali e la chiusura ufficiale di tutte le attività sportive e dell’area food, salutando partecipanti e pubblico dopo tre giornate all’insegna dello sport, dell’inclusione e della comunità.

