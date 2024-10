Il “piano Neres” pensato da Conte: cosa ha preparato il tecnico per il suo Napoli

Volge al termine la pausa di novembre dedicata alle nazionali. Nei prossimi giorni anche Antonio Conte potrà riabbracciare i dodici calciatori partiti la settimana scorsa. Per il Calcio Napoli arriva un ciclo di partite abbastanza complesso, la prima “battaglia” sarà ad Empoli, dove gli azzurri negli ultimi anni non hanno collezionato tanti bei ricordi. Nel frattempo, durante la pausa, mister Conte ha lavorato con gli uomini rimasti a Napoli, su tutti Lukaku e Neres. Focus particolare sul brasiliano che nonostante il grandissimo inizio di campionato è “bloccato” dalla certezza Matteo Politano.

Neres vuole la titolarità, ma Conte ha un piano

Una delle più belle sorprese di questo inizio di campionato è sicuramente quella legata a David Neres. Nonostante i pochi minuti effettivi di gioco, l’ex Benfica ha stupito tutti a suon di giocate da funambolo, scatti brucianti, assist e gol. Prestazioni che hanno fatto nascere un vero e proprio dilemma, nei tifosi e in Antonio Conte, riguardo alla titolarità contesa con Matteo Politano. Per ora il tecnico pugliese preferisce l’italiano, per motivi però prettamente tattici. L’ex Inter nella fase di non possesso svolge un ruolo chiave, movimenti che invece David Neres deve ancora assimilare. Per questo motivo il tecnico si è concentrato sul brasiliano e proprio in merito a ciò il Corriere dello Sport fa il punto della situazione:

“Neres alza il livello sfruttando la sosta Nazionali per assimilare al meglio i concetti base di Conte e l’importanza della fase difensiva dopo aver saltato i due ritiri estivi. C’è bisogno di tempo, di sbagliare e ancora sbagliare, ma Conte ha un piano per lui. È questo quello che deve fare ora Neres per guadagnarsi una maglia da titolare nel Napoli. Non bastano solo i gol e gli assist, deve migliorare alcuni concetti di gioco“.