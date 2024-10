Ritorna la sosta e sono dodici i convocati in nazionale tra i calciatori del Napoli. Costoro resteranno fuori una settimana, mentre gli altri riposeranno un paio di giorni prima di ritornare a lavoro. Nel frattempo Conte studierà nuove mosse tattiche per rendere sempre più duraturo il primato in classifica. Sul fronte convocati nelle proprie nazionali c’è qualche sorpresa. Su tutte quella di Ngonge, che esordirà col Belgio dopo le belle parole spese dal CT Tedesco in conferenza stampa. Convocazione anche per Rafa Marin con la Spagna U21, nonostante lo scarso impiego nei suoi primi mesi in azzurro.

I nomi dei 12 convocati del Napoli per le nazionali

Rafa Marin e Ngonge sono sicuramente le sorprese più grandi di queste convocazioni. Per lo spagnolo c’è ancora la fiducia dell’U21 nonostante lo scarso impiego. Prima volta invece per Ngonge col Belgio che rimane ancora orfano di Lukaku. La Scozia si sfrega le mani aspettando la coppia Gilmour-McTominay in mediana mentre confermatissimo il trio Buongiorno, Di Lorenzo e Raspadori con l’Italia di Spalletti. Kvaratskhelia e Rrhamani hanno il compito di far continuare a sognare il loro popolo. Mentre per Olivera si giocano due partite cruciali in vista della qualificazione al prossimo Mondiale. Impegni non proibitivi invece per Lobotka e Anguissa.

Buongiorno, Di Lorenzo e Raspadori: Italia-Belgio (10 ottobre); Italia-Israele (14 ottobre) – Uefa Nations League

Lobotka: Slovacchia-Svezia (11 ottobre); Azerbaijan-Slovacchia (14 ottobre) – Uefa Nations League

Ngonge: Italia-Belgio (10 ottobre); Belgio-Francia (14 ottobre) – Uefa Nations League

Gilmour e McTominay: Croazia-Scozia (12 ottobre), Scozia-Portogallo (15 ottobre)

Rrahmani: Lituania-Kosovo (12 ottobre); Kosovo-Cipro (15 ottobre) – Uefa Nations League

Kvaratskhelia: Ucraina-Georgia (11 ottobre); Georgia-Albania (14 ottobre) – Uefa Nations League

Rafa Marin: Spagna-Kazakistan (10 ottobre); Spagna-Malta (15 ottobre) – Qualificazioni Euro Under 21

Olivera: Perù-Uruguay (11 ottobre); Uruguay-Ecuador (15 ottobre) – Qualificazioni Coppa del Mondo 2026

Anguissa: Camerun-Kenia (11 ottobre); Kenia-Camerun (14 ottobre) – Qualificazioni Coppa d’Africa