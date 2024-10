Occhio a Lukaku: Tedesco non lo convoca e lancia l’allarme sulle sue condizioni

Romelu Lukaku per la seconda volta consecutiva ha rinunciato alla convocazione del Belgio. Il calciatore azzurro anche stavolta ha preferito rimanere a Napoli per ritrovare la forma migliore in vista dei prossimi impegni. Il tecnico Tedesco però oltre ad aver accettato la scelta dell’attaccante ha voluto fare un’attenta chiacchierata col numero undici azzurro per capire le sue reali condizioni fisiche. Telefonata svelata dallo stesso allenatore in conferenza stampa in mattinata ed ha lanciato un allarme sulle sue condizioni.

Tedesco lancia il campanello d’allarme su Lukaku, Napoli avvisato

Il CT Tedesco a domanda specifica ha risposto sul “caso Lukaku”. Il calciatore per il secondo mese di fila ha rifiutato la convocazione della Nazionale. Nessun litigio tra le parti, anzi, Tedesco supporta Big Rom e lo asseconda nella scelta dell’attaccante che preferisce rimanere a Napoli per recuperare il massimo della sua potenza ed essere sempre più decisivo, sia per il Napoli che per il suo Belgio.

“Spero che Lukaku sia con noi a novembre, ma vedremo, tutto è in dubbio ed io non posso fare previsioni a lungo termine. Dipende tutto da lui e soprattutto dalla sua forma fisica. Al momento è difficile anzi impossibile che riesca a tenere novanta minuti. La sappiamo tutti la sua vicenda al Napoli e il suo trasferimento molto in ritardo. Anche se sta giocando lui non si sente per nulla ancora al top. Mi ha chiesto di poter lavorare ancora da solo per ritrovare la forma perfetta e di lavorare individualmente a Napoli, evitando trasferte e viaggi in questo periodo. Il suo obiettivo è fare passi in avanti verso il 100%, io lo aspetto come lo aspettiamo tutti, ma non c’è nessun caso in merito, abbiamo avuto una splendida telefonata, tornerà al top”.