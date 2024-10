VIDEO/ Tra Osimhen e Icardi segna sempre Mertens, ma il Galatasaray fa ancora fatica

Periodo difficile in casa Galatasaray. La squadra turca ieri ha proseguito il suo momento no e si è fermata sul risultato di 2-2 nella sfida di Europa League contro il modesto Riga, squadra della capitale della Lettonia. Visto l’infortunio di Osimhen (i cui tempi di recupero saranno lunghi), i giallorossi si sono affidati al talento e alla magia di Dries Mertens che ha salvato i suoi con un gol da “scugnizzo”.

Mertens salva il Galatasaray, i turchi pareggiano 2-2 in Lettonia

Ciro Mertens è stato protagonista dell’incontro, risultando il migliore in campo. L’ex azzurro ha siglato la rete del provvisorio 0-1 con un inserimento dei suoi su sponda aerea di Mauro Icardi. La partita poi è stata un vero e proprio incubo per i turchi, prima è arrivato il raddoppio di Akgun poi nella ripresa è arrivata la rimonta lettone con le reti di Ikanuieks e Odisharia per il 2-2 finale.

Tanta delusione in casa Galatasaray con i giallorossi che non riescono a vincere e per la seconda volta di fila si sono fatti rimontare. Settimana scorsa infatti grazie ai gol di Osimhen la squadra era sopra per 3-0 prima di subire il ritorno del Kasimpasa. Riflessioni anche su Okan Buruk: il tecnico è sulla graticola e l’esonero non è da escludere.