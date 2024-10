Galatasaray, disastro Osimhen: il nigeriano starà fermo per più di un mese

Vivrà già il primo stop forzato l’avventura di Victor Osimhen con la maglia del Galatasaray. Il calciatore nigeriano dopo solo quattro partite con la nuova squadra deve già arrendersi per colpa di un infortunio.

Le ultime non fanno sorridere l’ex numero nove azzurro e i tanti tifosi turchi che stanno vivendo una vera e propria “Osimhen-mania”. Nell’ultima sfida di campionato infatti, l’attaccante è dovuto uscire anzitempo per un guaio fisico. In mattinata si sono svolti tutti gli esami del caso e per il giocatore l’avventura turca inizia col piede sbagliato.

Tegola Osimhen per il Galatasaray, il nigeriano starà fuori per oltre un mese per infortunio

Il tutto è successo nell’ultima sfida di campionato contro il Kasimpasa. L’attaccante è stato uno dei protagonisti assoluti della partita siglando una doppietta (terzo gol invece di Icardi) nella sfida poi finita clamorosamente 3-3, con rimonta finale della squadra ospite.

Il nigeriano era uscito anzitempo dal campo per un problema fisico: sembrava un infortunio di poco conto e invece in mattinata è arrivata la brutta sorpresa. Osimhen dovrà stare fuori oltre un mese, saltando dunque oltre il campionato anche alcune partite di Europa League.

Dagli esami è spuntato uno stiramento alla coscia con conseguente edema che ha provocato non poco dolore al calciatore. Il suo rientro è previsto per la seconda metà di novembre. Non è dunque l’inizio che si aspettava il nigeriano, che proprio domenica aveva siglato i suoi primi due gol con la maglia del club turco. Nelle precedenti sfide infatti, Osimhen, era riuscito a confezionare solamente due assist. Tra cui uno spettacolare di petto per Dries Mertens. Per oltre sei settimane dunque, i turchi non potranno vedere il loro beniamino, se non in tribuna.