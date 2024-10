Osimhen attacca: “Valgo più di 100 milioni. Pochi al mondo hanno raggiunto il mio successo”

La Turchia è pazza di Victor Osimhen. Il calciatore è “il re” del Galatasaray e dopo i primi due gol arrivati nel weekend scorso, la “Osimhen-mania” è scoppiata. Il calciatore nigeriano, nelle ultime ore ha rilasciato delle dichiarazioni al veleno sui canali ufficiali del club. L’ex numero nove azzurro risponde alle critiche senza mezze misure sul suo valore economico e morale.

L’intervista polemica di Osimhen. Sotto attacco i criticoni e gli scettici

Il calciatore intervistato dai canali ufficiali del club non si è trattenuto. Le critiche arrivate nell’ultimo periodo hanno ferito profondamente il nigeriano che è esploso verbalmente nelle sue dichiarazioni. Sotto attacco chiunque, Osimhen ha voluto far uscire tutte le verità dell’ultimo periodo:

“Istanbul è incredibile. È una città molto grande, non lo sapevo. La cosa più importante è il Galatasaray, i tifosi rendono grande questa città, che è fantastica per me, la mia famiglia e i miei amici. Sono molto felice, Istanbul è una delle città più belle del mondo. Da piccolo seguivo tanti giocatori, Drogba è uno di questi. Anche Onyekuru ed Etebo, che hanno giocato qui. Sapevo che l’atmosfera era bella. In realtà l’avevo visto su internet, ma quello che ho visto nella realtà è magnifico, grandioso. Non lo dico perché sono qui e gioco qui, ma parlo obiettivamente”.

“Valgo più di 100 milioni di euro. Ci sono pochi giocatori come me al mondo che hanno raggiunto questo stile e questo successo. Tutto è legato alle mie caratteristiche, alle cose che faccio, alla mia qualità. Quindi penso che me lo merito. Sono consapevole del contributo che do e di cosa posso fare, anche nella mia vita privata. La gente la pensa diversamente? Alcuni dicono 15 milioni, altri dicono 100-120-150… Ognuno ha opinioni diverse”.