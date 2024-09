Osimhen conteso: il Galatasaray prova ad acquistarlo, sullo sfondo un club italiano

Victor Osimhen torna ad essere argomento chiave in casa Calcio Napoli. Il nigeriano attualmente in forza al Galatasaray fa già parlare di sé per quanto riguarda il futuro. In Turchia l’attaccante è in prestito secco e dunque si paventano già i primi nomi per quella che potrà essere prossima squadra del calciatore. Negli ultimi giorni si sono fatti avanti Chelsea e, a sorpresa, la Juventus, ma dalla Turchia arriva anche un’altra voce. Il Galatasaray infatti vorrebbe convincere il giocatore a rimanere anche per le prossime stagioni.

Il Galatasaray vuole trattenere Osimhen, il Napoli attende e sullo sfondo ci sono Chelsea e Juve

Victor Osimhen in Turchia sta convincendo ma non ancora del tutto: nonostante le due vittorie, il nigeriano non ha ancora trovato la via del gol. Due invece gli assist, tra cui uno spettacolare di petto per Mertens nell’ultima uscita dei giallorossi. I tifosi però sono pazzi di lui e si parla già per il futuro, la società spinta dalla tifoseria vorrebbe tenere l’attaccante, acquistandolo a fine stagione. Secondo il quotidiano Fanatik in questi giorni si sta provando un primo approccio per convincere il calciatore a restare in Turchia a lungo.

Si sta muovendo dunque d’anticipo il Galatasaray, che vuole superare la concorrenza di Chelsea e Juventus per il calciatore. Gli inglesi secondo le ultime sembravano voler convincere il calciatore a trasferirsi in Inghilterra già a gennaio 2025, in vista della stagione successiva. Sullo sfondo rimane anche la Juventus: quella dei bianconeri è più che altro una suggestione di Giuntoli, visto che Vlahovic è dato per partente al termine di questo campionato e tra i nomi messi sul banco per sostituire il serbo c’è anche quello del nigeriano, che ritroverebbe il direttore sportivo avuto al Napoli.