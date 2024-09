Un caffè? Aspetta tre secondi: cosa può comprare Osimhen (e in quanto tempo)

Una cessione lampo dopo una lunga attesa. Il caso Victor Osimhen si è finalmente concluso, tra critiche e stupore, per la scelta del nigeriano di accasarsi al Galatasaray, squadra campione di Turchia che in attacco si presentava già con la validissima coppia Mertens-Icardi. A Napoli il suo tempo era finito, quest’estate la rincorsa alla cessione è stata lunga e difficile, complici anche i tanti “no” del calciatore che non ne voleva proprio saperne di vedere il suo ingaggio scendere o dimezzarsi. Alla fine però è stato accontentato, sicuramente non per fascino calcistico, ma bensì per fascino… economico.

Osimhen e lo stipendio da capogiro, quanto guadagnerà al Galatasaray

Al Calcio Napoli il mister Antonio Conte le ha provate tutte nel ritiro di Dimaro per reintegrare il nigeriano in azzurro, inviti però mai presi seriamente in considerazione dall’attaccante, arrivando alla spaccatura definitiva di agosto, dove il calciatore era stato messo alle strette e la cessione era un obbligo. La clausola, una delle protagoniste assolute di ogni trattativa ha frenato prima il Chelsea e poi il PSG. I Blues avevano strappato un “si” di De Laurentiis per lo sconto, ma si sono ritrovati a sbattere sul bomber, che rifiutava categoricamente l’ingaggio dimezzato.

La Turchia era la penultima strada per Osimhen (l’ultima era la tanto snobbata Arabia Saudita): prestito secco e un anno per ritrovare i gol perduti tra mille chiacchiere social che sono state una costante della carriera dell’attaccante. Lo stipendio è di 15 milioni lordi, che netti diventano undici. Per i più curiosi però abbiamo voluto ampliare il nostro calcolo. Victor guadagnerà 30 mila euro al giorno, 1200 euro all’ora circa e circa 20 euro al minuto con 35 centesimi al secondo.

In poche parole per farvi offrire un caffè da Osimhen, basterà aspettare un paio di secondi. Un nuovo iPhone? Serve un’ora. Una Ferrari? Basterà aspettare due settimane precise. E se proprio sentirà la nostalgia di Napoli, per acquistare una casa da 100 metri quadri a Posillipo dovrà aspettare 16 giorni.