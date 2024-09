Osimhen, ipotesi clamorosa: trattativa con il Galatasaray per la cessione in prestito

Victor Osimhen potrebbe andare a giocare in Turchia al Galatasaray. L’indiscrezione è riportata da Gianluca Di Marzio, secondo il quale il club di Istanbul avrebbe deciso di accelerare la trattativa in virtù dell’infortunio di Mauro Icardi che ha riportato uno stiramento di secondo grado alla schiena.

Osimhen al Galatasaray: la trattativa

Il Napoli ed il Galatasaray starebbero lavorando sulla base di una cessione in prestito dell’attaccante nigeriano. In Turchia il calciomercato chiude il prossimo 13 settembre, dunque c’è ancora un po’ di tempo per definire l’accordo con il calciatore ed il procuratore che, lo ricordiamo, in estate non hanno fatto sconti a nessuno circa le richieste sull’ingaggio. Se andasse in porto l’operazione, Osimhen ritroverebbe tra i compagni di squadra Dries Mertens.

In occasione di Napoli-Parma era stato il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, ad annunciare che Osimhen in questa sessione di mercato non sarebbe sicuramente andato in Arabia. È possibile, probabilmente, che questa eventualità si possa verificare la prossima estate o magari nella finestra invernale di mercato. Questi mesi servirebbero perciò ad intavolare una trattativa che poi possa avere buon fine, a differenza di quanto accaduto finora, dove il calciatore ed il suo procuratore credevano di riuscire a piegare la volontà di Aurelio De Laurentiis.