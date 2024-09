Manna su Osimhen: “Non vuole assolutamente giocare per il Napoli. Non andrà ora in Arabia”

Una vittoria acciuffata per i capelli quella del Napoli sul Parma, figlia anche della fortuna, ma la sorte va anche cercata e le occasioni sfruttate al massimo. I crociati hanno perso la partita, probabilmente, dalla panchina, ma se facciamo un discorso di uomini allora dobbiamo sottolineare il gol di Lukaku e l’assist di Neres, circa 60 milioni in due spesi dal Napoli nel giro di una settimana.

Il Napoli vince con il Parma con i nuovi acquisti

Antonio Conte ha sottolineato l’assurdità di un calciomercato aperto fino alla terza giornata di campionato, con giocatori che vanno e vengono. In panchina i partenopei non avevano alternative a Lobotka e Anguissa a centrocampo: Gilmour e McTominay erano arrivati da una manciata di ore e non erano impiegabili, mentre Coli Saco e Iaccarino hanno fatto le valigie in extremis. Gli scozzesi partiranno per giocare con la nazionale, dunque non si potrà lavorare con loro a dovere per la quarta giornata.

Manna: “Osimhen non vuole assolutamente giocare per il Napoli”

Ad ogni modo il tecnico è soddisfatto del mercato, anche se ha sottolineato come con la cessione – sfumata – di Osimhen la società avrebbe potuto effettuare qualche altro acquisto. Victor alla fine è rimasto a Napoli da separato, e per sua esclusiva volontà, come sottolineato dal direttore sportivo Giovanni Manna in un’intervista a Dazn:

“La situazione è estremamente chiara dalla fine dell’anno scorso, dall’inizio del ritiro. Victor ha espresso l’assoluta volontà di non stare a Napoli, di non giocare più per il Napoli. Noi abbiamo cercato di assecondarlo. Poi è chiaro che il mercato è stato complicato, c’è una domanda e c’è un’offerta. Pensavamo di aver concluso una trattativa ma non è andata a buon fine, evidentemente. Abbiamo fatto investimenti importanti, abbiamo acquisito Lukaku e tenuto Raspadori e Simeone, che non era scontato”. C’è una possibilità seppur minima che questa trattativa possa andare in porto? “Il mercato è ancora aperto, ci sono tante opzioni, ma io non penso che Victor andrà in Arabia in questa sessione di mercato”.