Giuntoli avvisa: “Il Napoli favorito per lo scudetto. De Laurentiis? Gli voglio bene”

Scaramanzia o verità? Cristiano Giuntoli, attualmente in forza alla Juventus, ha concesso un’intervista al Corriere dello Sport. Il dirigente bianconero ha parlato dei suoi primi mesi in bianconero e del suo passato al Calcio Napoli, culminato con lo scudetto vinto nella stagione 2022/23. Tra mercato e ambizioni, Giuntoli si è trovato a rispondere anche alla scomodissima domanda legata alla prossima vincitrice dello scudetto. Juventus? Nemmeno l’ombra, per il direttore sarà una corsa a due con il Napoli leggermente favorito.

Giuntoli punta il dito verso il Napoli per lo Scudetto. Il direttore non ha dubbi

Il dirigente bianconero ha aperto la parentesi sul Napoli tornando sul caso Osimhen, definendolo come il suo acquisto “più difficile”. Parole al miele anche per De Laurentiis, il presidente che lo ha reso grande: “Forse Victor (Osimhen, ndr). Ci ho messo quattro mesi per portarlo a Napoli. Andava forse venduto prima, ma Aurelio (De Laurentiis, ndr) è un imprenditore intelligente e astuto. Gli devo tanto, gli voglio bene“.

La Serie A non sembra avere ancora un padrone, Juventus e Napoli inseguono, l’Inter invece si è fermata dopo il pareggio di Monza e la sconfitta nel derby. Per Giuntoli però non ci sono dubbi sulla questione scudetto, sarà lotta a due: “Presto per dirlo, ma Inter e Napoli sono le favorite, però penso che gli azzurri partono leggermente in vantaggio. Lo dice la storia, vince sempre la squadra più esperta. L’Inter lo è ma deve ripetersi e non è mai facile, il Napoli per il cambio strategia che ha fatto lo è diventata. La squadra più lunga ce l’ha l’Inter di Simone Inzaghi, mentre in casa Napoli è da premiare il connubio tra un mercato ambizioso e l’arrivo di Antonio Conte in panchina“.