ULTIM’ORA/ Tragico incidente nel Napoletano: un uomo è morto sul colpo

Tragico incidente sulla Strada Provinciale 500, a Casandrino (in provincia di Napoli), dove un uomo ha perso la vita: si tratterebbe di un 60enne morto sul colpo a seguito dello schianto.

Incidente a Casandrino: è morto un uomo

L’uomo era alla guida della propria auto quando, per cause ancora da accertare, si sarebbe verificato il sinistro mortale. Si tratterebbe di un incidente stradale autonomo che avrebbe causato il decesso immediato del conducente, non ancora identificato.

Sul posto sono giunti i carabinieri della Compagnia di Caivano per effettuare i rilevi del caso e dare il via alle indagini che serviranno a ricostruire con esattezza la dinamica della vicenda, chiarendo le cause del decesso del 60enne.

