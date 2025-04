Conte-Napoli, Gazzetta lancia l’indiscrezione: “Il tecnico ha deciso il suo futuro. Ecco la scelta”

Sembrano oramai giunte al capolinea le voci di un papabile addio di Antonio Conte dal Napoli. Su di lui sembrava forte il pressing di Juventus e Milan, ma come riporta la Gazzetta dello Sport, il tecnico pugliese è pronto a restare in azzurro.

Servirà però un mercato importante, con la Champions in programma la prossima stagione, il tecnico non ammette sbagli e le richieste sono state chiarissime. Rinforzi di spessore e rosa lunga.

Antonio Conte ha deciso di restare a Napoli anche nella prossima stagione. Lo scrive La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. In realtà non sarebbe una notizia dato che l'allenatore ha un contratto fino al 2027, ma nelle ultime settimane il suo nome era stato accostato a diverse società come Juventus e Milan anche con una certa insistenza

Antonio Conte, però, secondo quanto scrive il quotidiano oggi in edicola, ha voglia di vincere con il Napoli. E di farlo subito. Ma se non sarà quest’anno, ci riproverà l’anno prossimo. La società intanto lavora per rinforzare l’organico in vista dell’estate. Saranno tanti i calciatori che arriveranno, dato che il Napoli tornerà in Champions League e ci sarà anche il doppio impegno settimanale. Si lavora già, senza sosta.