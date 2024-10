Il Belgio convoca un azzurro ma non è Lukaku: Big Rom rimarrà a Napoli anche questa volta

Romelu Lukaku non si muoverà dalla sua villa di Pozzuoli neanche per la sosta di ottobre destinata alle gare internazionali. Il bomber del Calcio Napoli anche questa volta ha preferito rimanere in città agli ordine di mister Antonio Conte e proseguire così il suo piano di allenamenti personalizzati, per ritrovare la forma ottimale in vista del prosieguo della stagione.

Ha trovato invece la prima convocazione con la maglia della nazionale maggiore belga un altro azzurro: si tratta di Cyril Ngonge, che ha positivamente impressionato il commissario tecnico Domenico Tedesco. Una chiamata che ha il sapore della liberazione per l’attaccante partenopeo: dopo la trafila in tutte le Under (dalla 15 alla 19), l’ex Verona non era mai riuscito a vestire la casacca della selezione dei grandi.

Ha certamente influito sulla decisione la doppietta segnata in Coppa Italia contro il Palermo.

La lista dei convocati del ct Domenico Tedesco per il Belgio

Johan Bakayoko

Sebastiaan Bornauw

Timothy Castagne

Koen Casteels

Maxim De Cuyper

Charles De Ketelaere

Koni De Winter

Zeno Debast

Jeremy Doku

Arne Engels

Wout Faes

Malick Fofana

Dodi Lukebakio

Orel Mangala

Cyril Ngonge

Amadou Onana

Loïs Openda

Matz Sels

Matte Smets

Arthur Theate

Youri Tielemans

Leandro Trossard

Maarten Vandevoordt