Dall’Inghilterra rimbalza la voce: “Il Napoli su Dragusin”. E spunta la risposta del difensore

Nonostante manchino ancora due mesi all’apertura del calciomercato invernale, il Calcio Napoli è già protagonista di alcuni rumors. Dopo quello su Elmas, che valuterebbe il ritorno in azzurro per colpa della sfortunata avventura all’RB Lipsia, un altro calciatore potrebbe prendere la via di Napoli dopo un’esperienza all’estero. Si tratta di Radu Dragusin: il difensore era già un obiettivo primario degli azzurri nella passata stagione, prima dell’arrivo del Tottenham che ha sbaragliato la concorrenza con un’offerta dalle cifre folli.

Il Napoli mette nel mirino Dragusin, il difensore però già ha fatto sapere la sua volontà

Sulla notizia scrive The Mirror. Il difensore rumeno, dopo un buon inizio nella scorsa stagione, si è perso nelle rotazioni del Tottenham. Infatti nella sua esperienza è riuscito a mettere a referto solamente 13 presenze tra campionato e coppe. Un misero bottino per un difensore arrivato lo scorso gennaio per essere titolare, a conferma di ciò gli oltre trenta milioni spesi per sottrarlo al Genoa. Il calciatore per ora ha dato risposta negativa ad ogni tipo di trattativa: la sua intenzione è quella di rimanere al Tottenham per provare a rientrare nelle gerarchie della squadra londinese nonostante la folta concorrenza. Accantonato nuovamente il Napoli dunque, che però rimane alla porta in attesa di sviluppi della vicenda, anche in vista dell’estate prossima.

“Il Napoli ha sondato nuovamente il terreno per il difensore Radu Dragusin che però non ha intenzione di lasciare il club londinese in questa stagione, nonostante lo scarso minutaggio avuto a disposizione e il corteggiamento della società partenopea. Il difensore non andrà via a gennaio almeno stando alle ultime. Ogni discorso sarà rimandato all’estate prossima quando sarà chiara la situazione del centrale del Tottenham”.