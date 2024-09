Elmas ai margini del progetto Lipsia: spunta la suggestione di un ritorno

Eljif Elmas è stato uno dei calciatori più chiacchierati dell’ultimo anno azzurro. La sua cessione a gennaio al Lipsia è stata ampiamente commentata e criticata dai tifosi e dai tanti addetti ai lavori. Nonostante il macedone non avesse un ruolo primario nel Calcio Napoli. Il centrocampista in Germania però non ha trovato fortuna, anzi, tante le panchine e i minuti lontano dal campo. Anche in questo inizio stagione la musica sembra non essere cambiata con il calciatore sempre più ai margini del progetto. In vista di gennaio ci si aspetta l’addio e prende quota una suggestione tanto gradita, il ritorno a Napoli.

Elmas sogna il ritorno al Napoli, il Lipsia lo mette fuori dal progetto

L’amore del macedone per Napoli è grande, a conferma di ciò c’è la foto profilo sui propri canali social, dove il calciatore veste ancora la maglia azzurra. Al Lipsia il centrocampista è stato mandato complice anche l’ottima offerta economica arrivata agli azzurri, rendendo la cessione più facile. Il calciatore però in Germania non ha trovato fortuna, anzi, non è mai riuscito ad incidere o mettersi in mostra in mezzo ai tanti talenti che il Lipsia coccola e custodisce. A gennaio dunque le strade si separeranno e il Napoli ci pensa.

Servono 23 milioni per strappare il calciatore dal Lipsia, come riporta TMW. L’addio sarà una formalità, il macedone quest’anno ha fatto segnare zero minuti e non è stato nemmeno convocato per la partita di DBK Pokal vinta dai tedeschi contro l’Essen. Una situazione dunque non semplice e il Napoli vuole puntare sull’umore del calciatore per strapparlo a di meno. Manca ancora molto al mese di gennaio ma gli azzurri osservano la situazione e ci fanno più di qualche pensiero.