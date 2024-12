Conte fa le pulizie invernali: bocciati Rafa Marin e Juan Jesus, i motivi

Antonio Conte chiede rinforzi difensivi in vista del mercato di gennaio. Il suo Calcio Napoli continua a correre in classifica, ma più di qualche pedina non ha convinto. La difesa sembra essere il reparto dove il tecnico nutre parecchi dubbi. Juan Jesus e Rafa Marin non hanno convinto, ed entrambi secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, sono pronti a lasciare la causa azzurra. L’obiettivo resta sempre Danilo della Juventus ma da convincere ci sono i bianconeri che vorrebbero una pedina di scambio.

Juan Jesus e Rafa Marin pronti a salutare il Napoli, l’obiettivo è Danilo

“Per l’immediato a Conte e Manna non sarebbe dispiaciuto Danilo, ai margini nella Juve di Thiago Motta e volenteroso di rimettersi in gioco dopo gli ultimi deludenti mesi lontano dal progetto bianconero. Il capitano dei bianconeri e del Brasile, colonna della Juventus di Max Allegri, nonostante sia in scadenza di contratto non è orientato a lasciare Torino a gennaio, a meno che la società non gli riconosca una corposa buonuscita oppure convinca il calciatore in qualche altro modo.

“Perché il Napoli sta cercando un centrale? Conte è stato chiaro, è rimasto soddisfatto solamente dal duo titolare Rrhamani-Buongiorno, che ha dato stabilità e sicurezza. Per Rafa Marin è arrivata una bocciatura in tronco, non si sposa a pieno col gioco del tecnico salentino, motivo per cui potrebbe già ritornare in Spagna a gennaio. C’è anche Juan Jesus, ma dopo la disfatta di Verona all’esordio, il difensore è stato messo definitivamente fuori da ogni progetto tecnico, anche a lui è stato chiesto di trovarsi una sistemazione per il mercato invernale e l’opzione potrebbe essere il ritorno in Brasile”.