Il Napoli pensa allo scambio Danilo-Raspadori, Manna: “Jack è forte ma ha poco spazio”

Il Calcio Napoli inizia a pensare anche al calciomercato invernale. Serve ancora qualche pedina, specialmente in vista della lotta scudetto che è sempre più accesa settimana dopo settimana. Una dei reparti in cui bisognerà rinforzare la rosa è la difesa, dove Juan Jesus è sempre più lontano dal progetto e Rafa Marin non sembra aver convinto Conte. Per questo motivo il rinforzo potrebbe arrivare dalla Juventus e risponde al nome di Danilo. Il brasiliano però potrebbe rientrare nella trattativa che porterebbe Jack Raspadori in bianconero.

Danilo al Napoli e Raspadori alla Juventus? Le parole di Manna sulla trattativa

Manna in merito al tema acquisti ha definito alcuni passaggi chiave, si puntellerà ma solo in caso di veri e propri affari: “Noi siamo contenti della rosa che abbiamo e siamo coperti. Non giocando le competizioni europee le turnazioni sono più gestibili. Se di saranno opportunità le coglieremo ma non siamo alla ricerca di specifici profili. Raspadori? Purtroppo non giocare ogni 3 giorni può diventare un vantaggio col tempo ma per alcuni giocatori può essere difficile trovare minutaggio. Giacomo è un giocatore forte in cui crediamo anche se ora ha meno spazio. Non vogliamo privarci di giocatori forti e lui è un giocatore centrale”.

Queste invece le ultime dall’edizione odierna di TuttoSport: “Tra le idee c’è proprio il brasiliano della Juventus, ai margini del progetto di Motta e lo conferma i pochi minuti in campionato quest’anno: per lui sono arrivate offerte da Brasile e Arabia Saudita, ma la sua priorità è restare in Europa (c’è anche il Marsiglia, anche se non ci sono stati contatti diretti tra i club). Appare comunque complicato che la società bianconera possa far partire il difensore in inverno, considerata anche l’emergenza nel reparto”.