Napoli, infortunio Kvaratskhelia: c’è la data di rientro del georgiano

Tanta apprensione in casa Calcio Napoli sull’infortunio di Kvaratskhelia, subito nella sfida di domenica scorsa contro la Lazio. Il georgiano salterà la sfida di sabato pomeriggio contro l’Udinese e poi sarà un continuo di valutazioni, giorno per giorno, nella speranza di recuperare quanto prima l’ala offensiva.

Secondo le prime ricostruzioni, c’è speranza per Antonio Conte di riavere Kvara prima della fine del 2024, ricordando che la Serie A giocherà quest’anno anche tra Natale e Capodanno, con gli azzurri di scena al Maradona contro il Venezia.

La data del rientro di Kvaratskhelia col Napoli, messa una partita nell’obiettivo

Nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, si prova a fare il punto della situazione sulle condizioni del georgiano. Spunta la prima data del rientro, ma tutto dipenderà dalle sensazioni del georgiano, che vuole evitare ricadute gravi: “Un infortunio non grave che dovrebbe escluderlo sabato contro l’Udinese e al massimo sabato 21 dicembre contro il Genoa a Marassi: l’idea è questa e Kvara, si legge sul quotidiano oggi in edicola in mattinata, sarà valutato giorno dopo giorno per capire in che modo e con quanta velocità riuscirà a rispondere alle sollecitazioni delle terapie. L’obiettivo è quello di riaverlo prima della fine del 2024, Conte non vuole perdere il suo uomo. C’è dunque il Venezia nel mirino, ma occhio anche a Genova”.

Questo è invece il comunicato del Napoli sulle condizioni del giocatore: ““Durante il match di domenica contro la Lazio, in seguito ad un contrasto di gioco, Khvicha Kvaratskhelia ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio destro. Oggi il calciatore azzurro si è sottoposto ad esami strumentali, presso il Pineta Grande Hospital, che hanno evidenziato una lesione di basso grado del legamento collaterale mediale. Kvaratskhelia ha già cominciato l’iter riabilitativo”.