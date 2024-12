Napoli, zero tutela per Kvaratskhelia : l’infortunio nasce da un fallo nemmeno fischiato

La notizia della settimana in casa Calcio Napoli è sicuramente quella legata all’infortunio di Khvicha Kvaratskhelia. L’esterno georgiano, ha rimediato una lesione di basso grado del legamento collaterale mediale durante la sfida persa contro la Lazio domenica scorsa. Un k.o che sottolinea ancora una volta la totale mancanza di tutela nei confronti del calciatore, che viene costantemente fermato con le cattive. Ironia della sorte? Kvara si è fatto male in un intervento che l’arbitro non ha nemmeno sanzionato col fischio.

Kvaratskhelia è ancora vittima di una gestione folle arbitrale, il Napoli lo ha perso così

L’infortunio è arrivato durante la prima frazione, con il georgiano che dopo aver scartato Marusic viene atterrato dallo stesso montenegrino che frana sul georgiano da dietro, con la gamba destra dell’azzurro che rimane sotto il corpo del difensore laziale e compie una rotazione innaturale. Il tutto con Isaksen subito davanti che “fa da muro” provocando la caduta di Kvara per terra. Il tutto nemmeno sanzionato dall’arbitro che ha lasciato procedere il gioco senza chiamare il fallo. Per Khvicha dunque sono stati 55 i minuti circa giocati sul dolore, non da poco, per un calciatore importante come lui. Queste le condizioni del calciatore:

“Durante il match di domenica contro la Lazio, in seguito ad un contrasto di gioco, Khvicha Kvaratskhelia ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio destro. Oggi il calciatore azzurro si è sottoposto ad esami strumentali, presso il Pineta Grande Hospital, che hanno evidenziato una lesione di basso grado del legamento collaterale mediale. Kvaratskhelia ha già cominciato l’iter riabilitativo”.

I tempi di recupero

Kvaratskhelia potrebbe restare lontano dal campo per un periodo di circa un mese. Attraverso i siti specializzati in materia medica si apprende che in una lesione considerata di basso grado, per quanto riguarda le distorsioni al ginocchio con interessamento del legamento collaterale, la prognosi solitamente si aggira intorno alle quattro settimane. Ad ogni modo è consigliabile attendere ulteriori comunicazioni della società per avere dati più certi.