Ahi Kvara, “lesione di basso grado del legamento collaterale mediale”: quali partite salterà

La notizia dell’infortunio di Khvicha Kvaratskhelia ha scosso l’ambiente Napoli nella giornata odierna. Come riportato ufficialmente dal club, “durante il match di domenica contro la Lazio, in seguito ad un contrasto di gioco, il georgiano ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio destro. Oggi il calciatore azzurro si è sottoposto ad esami strumentali, presso il Pineta Grande Hospital, che hanno evidenziato una lesione di basso grado del legamento collaterale mediale. Kvaratskhelia ha già cominciato l’iter riabilitativo”.

SSC Napoli – Infortunio Kvaratskhelia, “lesione di basso grado del legamento collaterale mediale”: quali partite salterà

Abbiamo chiesto un parere sui tempi di recupero effettivi alla Dott.ssa Sara Liguori, ricercatrice presso l’Università di Napoli ‘Luigi Vanvitelli’, specialista in Medicina Fisica e Riabilitativa. Queste le sue dichiarazioni in merito alla diagnosi pubblicata quest’oggi dal club azzurro: “Una lesione di basso grado del legamento collaterale mediale può essere recuperata con una corretta riabilitazione anche in tre settimane, Nel caso di un atleta c’è però la componente ‘rieducazione al gesto sportivo’, che potrebbe richiedere un po’ di tempo in più”.

In sostanza, difficilmente Antonio Conte potrà contare sul talento di Kvaratskhelia prima del 2025. L’attaccante georgiano salterà così, oltre alla trasferta di Udine, quella di Genova contro i rossoblù e la partita casalinga contro il Venezia che chiuderà il 2024.

Molto probabilmente, Khvicha non riuscirà a scendere in campo neanche contro la Fiorentina il prossimo 4 gennaio, ma rientrerà direttamente al Maradona con il Verona nella sfida successiva (12 gennaio).