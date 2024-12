Infortunio Kvaratskhelia, lesione al legamento collaterale del ginocchio: i tempi di recupero

Infortunio per Kvaratskhelia. Un comunicato ufficiale della SSC Napoli informa delle condizioni dell’attaccante georgiano, il quale nella partita di domenica scorsa contro la Lazio si è fatto male a causa di uno scontro di gioco: ad essere interessata è l’articolazione del ginocchio.

Infortunio Kvaratskhelia: lesione al legamento del ginocchio

La SSC Napoli informa che “Durante il match di domenica contro la Lazio, in seguito ad un contrasto di gioco, Khvicha Kvaratskhelia ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio destro. Oggi il calciatore azzurro si è sottoposto ad esami strumentali, presso il Pineta Grande Hospital, che hanno evidenziato una lesione di basso grado del legamento collaterale mediale. Kvaratskhelia ha già cominciato l’iter riabilitativo”.

I tempi di recupero

Kvaratskhelia potrebbe restare lontano dal campo per un periodo di circa 4 settimane. Attraverso i siti specializzati in materia medica si apprende che in una lesione considerata di basso grado, per quanto riguarda le distorsioni al ginocchio con interessamento del legamento collaterale, la prognosi solitamente si aggira intorno alle quattro settimane. Ad ogni modo è consigliabile attendere ulteriori comunicazioni della società per avere dati più certi.