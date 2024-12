Napoli, scatto per Kiwior a gennaio: “Contatti fitti, l’Arsenal apre alla cessione”

Il Calcio Napoli pensa al mercato di gennaio. Antonio Conte nelle scorse settimane è stato chiaro e servono una serie di rinforzi per raggiungere gli obiettivi prefissati ad inizio stagione. Dopo il rumors su Biraghi, su cui lo stesso Giuffredi sta lavorando con gli azzurri per l’ok definitivo, il Napoli punta anche ad altri profili per la figura del centrale difensivo. Il nome al primo posto è quello di Jakub Kiwior. Il duttile difensore dell’Arsenal ha trovato poco spazio nella rosa di Arteta e potrebbe essere ceduto nel mercato invernale. Il Napoli mette nel mirino Kiwior, l’Arsenal apre alla cessione a gennaio Sulla situazione attorno il centrale polacco, il Corriere dello Sport in data odierna ha voluto fare il punto della situazione spiegando gli ultimi movimenti di casa Napoli. Gli azzurri vogliono soddisfare Antonio Conte che ha chiesto un nuovo centrale difensivo, in vista delle bocciature di Juan Jesus e Rafa Marin che non hanno convinto lo staff azzurro e che potrebbero salutare Napoli già nel mese di gennaio.

“Il Napoli a gennaio vuole rinforzare la batteria dei difensori centrali dopo le critiche indirette mosse da Conte nelle ultime settimane. Il primo obiettivo è Kiwior dell’Arsenal che finora ha aperto alla cessione solo in prestito con obbligo di riscatto e non c’è ancora l’accordo economico ma la volontà è quella di trovarla e c’è ampio margine, i colloqui sono fitti tra i club. Kiwior, di piede mancino, all’occorrenza può essere adattato anche nel ruolo di terzino sinistro. In lista gli farebbe spazio Juan Jesus, che andrebbe altrove oppure verrebbe messo ai margini, come accaduto a Mario Rui. Per il polacco sarebbe un ritorno in Italia, visto che ha giocato con lo Spezia di Vincenzo Italiano e Thiago Motta”