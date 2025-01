Danilo al Napoli solo gratis: ecco il piano di De Laurentiis per non dare soldi alla Juve

De Laurentiis studia il piano per portare Danilo dalla Juventus al Napoli ma mette alcune cose in chiaro

Continua il flirt tra Danilo e il Calcio Napoli. Il difensore brasiliano sempre più lontano dal progetto Juventus vuole cambiare aria ma i bianconeri lo lasceranno andare gratuitamente solamente a luglio, quando il contratto del calciatore sarà scaduto.

Nelle ultime ore la trattativa tra gli azzurri e il calciatore ha subito una netta accelerata complice l’intervento del presidente De Laurentiis che ha dettato “le linee guida” per il suo staff. La volontà è quella di non pagare la Juventus e la richiesta è passata a Danilo che dovrà liberarsi anticipatamente del suo contratto con i bianconeri.

De Laurentiis studia le mosse per portare Danilo al Napoli ma la Juventus è avvisata

Sulla situazione ha parlato il giornalista de Il Roma Giovanni Scotto. Gli azzurri vogliono il brasiliano, complice anche la richiesta di Antonio Conte che ha puntato il dito sul calciatore della Juventus. Se non sarà ora, il calciatore arriverà quest’estate a zero, ma la volontà è quella di accontentare quanto prima il tecnico pugliese che più volte ha reso note le difficoltà nelle turnazioni nel reparto difensivo.

“Il Napoli prende Danilo solo a parametro zero (da svincolato) e non accetta di pagare indennizzi alla Juventus, è questa la scelta resa nota da De Laurentiis al suo staff. Dovrà essere il giocatore a trovare un accordo per la risoluzione con i bianconeri per poter arrivare già nel mese di gennaio. Da parte del club azzurro c’è solo la promessa di un bonus alla firma già concordato. Per ora il Napoli non ha fretta, ma dipenderà anche dal rendimento di Juan Jesus, se l’ex Roma darà le giuste conferme in attesa di Buongiorno, per Danilo si aspetterà l’estate, quando la Juventus sarà un lontano ricordo”