Lorenzo Pellegrini è la priorità del Napoli: Manna vuole fare un regalo a Conte

Il primo obiettivo di Manna è Lorenzo Pellegrini e il Napoli potrebbe avere una nuova arma in mediana

Il calciomercato è ufficialmente aperto e il Calcio Napoli vuole riempire al meglio le caselle scoperte. Gli azzurri tra le varie priorità hanno quella di un nuovo mediano, vista anche l’oramai quasi certa cessione di Folorunsho alla Fiorentina.

Il nome caldo è quello di Lorenzo Pellegrini: il centrocampista è in rottura totale con la Roma e valuta l’addio. Su di lui c’è Manna che complice i buoni rapporti con il suo procuratore potrebbe regalare un grande colpo ad Antonio Conte per il mercato invernale.

Il Napoli studia il colpo Pellegrini, Manna vuole regalare un centrocampista a Conte

A riportare il rumor di mercato ci ha pensato il Corriere dello Sport nella sua edizione odierna. La trattativa non è facile ma nemmeno impossibile. Il capitano giallorosso è ai ferri corti con la piazza romana che continua a fischiarlo ad ogni suo tocco di palla.

Gli azzurri vorrebbero regalare un nuovo centrocampista ad Antonio Conte e nonostante la concorrenza dell‘Inter, la trattativa potrebbe prendere una buona strada.

“Per quale motivo rimane molto complessa? Intanto per i parametri, per un ingaggio che sfiora i 6 milioni con i bonus (4,5 di base), e da qualche giorno anche per una concorrenza che si staglia all’orizzonte: quella dell’Inter. Alle prese con la questione del malumore di Frattesi, a sua volta intenzionato a cambiare aria e finito proprio sul tavolo della Roma.

Affare dunque non facile, ma il club azzurro vuole provarci. E’ un obiettivo concreto ed è priorità di Manna che lo ha sempre stimato come calciatore e anche i buoni rapporti tra le parti potrebbero velocizzare la trattativa. Il capitano giallorosso è in totale spaccatura con la piazza romana e potrebbe valutare l’addio. La concorrente Inter rimane alla finestra ma non sembra volersi muovere nell’immediato, visto anche la tanta abbondanza che Inzaghi dispone in mediana”