Conte in conferenza stampa: “I miei ragazzi li bacio ad uno ad uno”

Antonio Conte e il gruppo azzurro nell’esultanza al gol del 2-1 in Napoli-Parma: “Li bacio tutti”

Antonio Conte, tecnico del Calcio Napoli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della complicata trasferta di Firenze, alla quale non prenderanno parte tre pedine fondamentali come Buongiorno, Politano e Kvaratskhelia.

SSC Napoli, Antonio Conte in conferenza stampa: “Ci vuole pazienza, i miei ragazzi li bacio ad uno ad uno”

All’ultima delle domande postegli, l’allenatore salentino ha risposto elogiando il lavoro fatto fino ad ora dai suoi ragazzi. Queste le sue parole:

“Ho preso una situazione in mano valutando dal di fuori, dopo 6 mesi ho valutazioni molto più certe. Quando si è in costruzione dovete dare il tempo, io o il club non possiamo mettere dentro altri 5-6 giocatori.

Serve tempo, ma vi trovo molto impazienti. A parte che di tutto questo si deve parlare col presidente (ride, ndr). Vi trovo impazienti su ciò che manca, serve tempo e pazienza.

Io non vedo né tempo né pazienza, si parla solo di Scudetto ma alcune cose le vedete anche voi e me le chiedete.

Nella costruzione servono vari tasselli, che vi devo dire che abbiamo fatto pochi gol? Ci aspettiamo più gol da parte di tutti, arrivi e spesso non finalizzi per quanto crei ma siamo all’inizio e mancano dei tasselli che altre squadre invece hanno e sono complete. Io i ragazzi li bacio uno ad uno per ciò che stanno dando, per l’attaccamento, l’appartenenza che mostrano”.