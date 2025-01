ULTIM’ORA/ Fiorentina-Napoli, Conte: “Al Franchi mancheranno Politano e Kvaratskhelia”

Antonio Conte in conferenza stampa verso Fiorentina-Napoli: assenti Politano e Kvaratskhelia

Il Calcio Napoli dovrà fare a meno di Matteo Politano e Khvicha Kvaratskhelia per la trasferta di Firenze.

A confermarlo è stato Antonio Conte in prima persona, nel corso della consueta conferenza stampa prepartita.

Fiorentina-Napoli, Antonio Conte in conferenza stampa: “Asssenti Politano e Kvaratskhelia”

“Per Fiorentina-Napoli dovremo fare a meno non solo di Matteo Politano, ma anche di Khvicha Kvaratskhelia. Ha avuto un affaticamento muscolare. È stata una settimana con qualche intoppo”.

“Gli imprevisti fanno parte del gioco per ogni squadra. Come capitò per Lobotka, che sostituimmo con Gilmour, o con Buongiorno, così sarà anche questa volta. Khvicha non è ancora guarito del tutto dal problema al ginocchio, ed ora ha avuto un affaticamento muscolare. Cercheremo di sopperire con il lavoro di squadra”.

Diventa molto probabile dunque l’inserimento di Leonardo Spinazzola tra gli undici che scenderanno in campo al Franchi: per lui sarà una grande opportunità per mettersi in mostra.

Le probabili formazioni

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodò, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Adli, Cataldi; Colpani, Gudmundsson, Sottil; Kean. Allenatore: Palladino.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Christensen, Bove, Biraghi

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Spinazzola, Lukaku, Neres. Allenatore: Conte.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Buongiorno, Politano, Kvaratskhelia