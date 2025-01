L’Equipe annuncia: “Kvara-PSG, si può chiudere oggi. Al Napoli 80 milioni di euro”

Con tutta probabilità saranno queste le ultime ore di Khvicha Kvaratskhelia come calciatore del Napoli. L’esterno georgiano, assente ieri per un problema fisico, è pronto a salutare l’Italia per firmare con il PSG. Una trattativa costruita da tempo e accelerata in settimana, tra offerta mostre dei francesi e quella volontà del calciatore palesata a società e tecnico.

Non è sicuramente il finale che i tifosi del Napoli si aspettavano. Kvara era oramai un simbolo, specialmente dopo la partenza di Osimhen. Un addio indigesto, per modi e tempi. Nessuno si aspettava un epilogo simile, in primis Conte, che già da questa estate le ha provate tutte per far cambiare idea al numero 77.

L’Equipe annuncia Kvara, la trattativa tra Napoli e PSG potrebbe chiudersi in giornata

Ad annunciare le ultime in mattinata ci ha pensato L’Equipe. Il quotidiano francese ha annunciato che la trattativa è alle battute finali, con le due squadre che si accorderanno per una cifra attorno gli 80 milioni di euro. Non ci saranno contropartite tecniche, come richiesto da De Laurentiis.

Il georgiano, che ieri ha saltato Napoli-Verona, dovrebbe partire verso Parigi a metà settimana dove conoscerà i suoi nuovi compagni e Luis Enrique. Curiosità per capire se sarà già a disposizione per la prossima partita del PSG, in programma il sabato 18 gennaio alle ore 17:00 contro il Lens.

“L’affare si concluderà sulla base di circa 80 milioni di euro con il giocatore che potrebbe raggiungere Parigi già a metà di questa settimana per visite, firma e per mettersi subito a disposizione di Luis Enrique. Oggi potrebbe essere la giornata della chiusura delle trattative, si stanno facendo importanti passi in avanti per trovare gli ultimi accordi quanto prima. Anche il Napoli sembra uscirne soddisfatto da questa trattativa”.