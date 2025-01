L’Equipe attacca il PSG: “A cosa serve Kvaratskhelia? Luis Enrique ha troppe ali e zero punte”

Non sembra essere stata gradita la trattativa tra Kvara e il PSG in terra francese. A riportare lo scontento dei tifosi parigini ci ha pensato l’Equipe nella sua edizione odierna che ha spiegato i motivi della critica dei supporters francesi.

Non si discute la qualità del calciatore, che oramai è nota a tutti. La critica si scaglia verso il PSG che con il georgiano aggiunge un altro elemento ad un pacchetto di ali fin troppo folto. La priorità doveva essere l’attaccante, visto che Kolo Muani non ha convinto come post Mbappè, ma invece la squadra francese ha virato per l’ennesimo esterno.

Kvaratskhelia al PSG non convince in Francia, ai parigini serve una prima punta

“Un ingorgo sulla fascia sinistra del PSG con l’arrivo di Kvaratskhelia?”. Titola così l’edizione online de L’Equipe che ha messo in risalto la difficile situazione a cui dovrà far fronte Luis Enrique. Per due posti ci sono Barcola, Dembélé, Doué e Kang-in Lee più il georgiano. Un “ingorgo” che rischia di creare dualismo e peggiorare una situazione già complicata.

“Con Kvara, il Psg rafforza i suoi punti di forza, aggiunge varietà alle soluzioni offensive e abbastanza competizione per non dipendere dalle buone o cattive serate di un singolo giocatore”.

“Kvaratskhelia, a grandi linee, ha giocato in due ruoli diversi nelle ultime stagioni: sulla fascia sinistra, suo habitat naturale, o al centro, dietro la punta, dove Willy Sagnol lo schiera regolarmente nella nazionale georgiana. Barcola e Doué hanno trascorso insieme in campo solo 255 minuti in questa stagione, in 25 partite ufficiali, e si sono alternati sulla fascia sinistra nove volte. La presenza di Kvaratskhelia interromperà inevitabilmente questa alternanza, a meno che Luis Enrique non abbia un’altra idea, il che resta possibile, perfino probabile. Ma non era meglio virare su una punta? Kvara sarà l’ennesima ala in un pacchetto molto folto mentre il tecnico spagnolo continua a non avere una vera prima punta“.