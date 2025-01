Kvaratskhelia saluta il Napoli: le parole emozionanti alla squadra e il regalo ricevuto

Sono le ultime ore di Kvara a Napoli. L’esterno georgiano partirà nelle prossime ore in direzione Parigi per sottoporsi alle visite mediche e presentarsi alla nuova squadra, con la speranza di essere già in campo sabato pomeriggio contro il Lens.

Per Kvaratskhelia, quella di oggi è stata una giornata intensa, carica di emozioni. Pochi minuti fa è uscito dal centro sportivo di Castel Volturno, dove ha salutato i suoi compagni con un discorso molto toccante, svuotando definitivamente il suo armadietto.

Kvaratskhelia saluta il Napoli con un discorso e una foto autografata da tutti i compagni.

In mattinata, il calciatore è stato uno dei primi ad arrivare al centro sportivo. Ha scambiato tanti abbracci e saluti con tutto lo staff e con i suoi ormai ex compagni di squadra. Il georgiano ha omaggiato tutti con un discorso commovente, pieno di ringraziamenti e belle parole per ciascun calciatore. Il tutto si è svolto nello spogliatoio, lontano da sguardi esterni, per godere degli ultimi momenti insieme.

Prima di andare via, ha svuotato l’armadietto che è stato di sua proprietà per quasi tre anni. Tra i vari oggetti, è emersa una foto regalata dai suoi compagni, autografata da tutti i presenti come ricordo di questa esperienza che lo ha reso grande nel mondo del calcio.

Luis Enrique in Francia lo aspetta già. Lo spagnolo stravede per il georgiano e non vede l’ora di averlo a disposizione in campo. La prima sfida in programma è sabato pomeriggio contro il Lens, per difendere la testa della classifica. Poi sarà la volta della Champions League, dove il PSG avrà bisogno di un miracolo e del miglior Kvara per qualificarsi alla fase successiva. Sarà dunque una seconda metà di gennaio carica di big match.