Napoli-Garnacho, De Laurentiis decide il budget per l’argentino. I dettagli

De Laurentiis decide il budget per la trattativa di Garnacho, il Napoli tenta l'assalto

Il Napoli guarda avanti dopo la cessione di Kvara al PSG. Gli azzurri sono alla ricerca di un’ala sinistra che possa far dimenticare rapidamente il georgiano. Il nome caldo è quello di Alejandro Garnacho: l’argentino del Manchester United è il prescelto da Conte, ma la trattativa si preannuncia molto complessa.

Nonostante lo United abbia assoluto bisogno di fare cassa, la richiesta per Garnacho si attesta tra i 60 e i 70 milioni di euro. Gli azzurri, invece, oscillano tra i 40 e i 50 milioni. La direttiva di De Laurentiis è chiara: non spendere l’intero budget raccolto dalla cessione di Kvara al PSG, pertanto non si faranno follie per l’argentino.

De Laurentiis fissa il budget per Garnacho: il Napoli non accontenterà il Manchester United.

Il Napoli ha bisogno di un rinforzo sulla fascia sinistra entro la sfida contro la Juventus del prossimo 25 gennaio. Questa è la richiesta di Conte alla società dopo la cessione di Kvara. Per questo motivo, Manna si è messo in moto e mantiene contatti serrati per diverse piste, con la priorità naturalmente rivolta a Alejandro Garnacho, pupillo del tecnico leccese. Sulla questione ne ha parlato la Gazzetta dello Sport nell’edizione odierna:

“Alejandro Garnacho (20) sarebbe l’identikit perfetto, porterebbe con sé persino un passaporto – argentino – per arricchire la narrazione e semmai pure la retorica, ma per arrivare all’enfant prodige del Manchester United a Manna non è bastato spingersi sino ai 40 milioni di euro, né è semplice immaginare quale sia la frontiera tra fantasia e realtà.

Il Napoli non ha stabilito un budget, certo non intende dilapidare la somma che Kvara ha consentito venisse elargita dal Psg, però non intende neanche risparmiare: con il management di Garnacho restano rapporti vivi che solo l’eventuale resistenza del Manchester United potrebbe anestetizzare”.