Continuano le trattative del Napoli in chiave fascia sinistra. Gli azzurri, orfani di Kvara, sono alla ricerca di una nuova freccia da mettere nell’arco di Antonio Conte. Il nome che circola è quello di Alejandro Garnacho: l’argentino è il preferito del tecnico pugliese, ma nelle ultime ore è emerso un particolare retroscena.

Come riportato dai colleghi della RAI, negli scorsi giorni il Napoli aveva praticamente chiuso per Adeyemi del Borussia Dortmund. Il tedesco era uno dei nomi in lista e i gialloneri l’avevano “venduto” per una cifra vicina ai 45 milioni. Tuttavia, a far saltare tutto è stata una particolare richiesta del giocatore, che non è piaciuta ai vertici del Napoli.

Salta l’affare per Adeyemi, il Napoli saluta il tedesco dopo una particolare richiesta

Il prescelto come post-Kvara era Karim Adeyemi. Il giovane tedesco del Borussia Dortmund doveva passare al Napoli per una cifra vicina ai 45 milioni di euro. La trattativa è però sfumata per una sua richiesta che non è piaciuta ai vertici azzurri:

“Dichiarazioni Conte sul dopo Kvara? Io credo che fosse leggermente incavolato perché il Napoli aveva raggiunto l’accordo con il Borussia Dortmund per l’acquisto di Adeyemi a 45 milioni. Era fatta. Il calciatore non se l’è sentita di lasciare la Bundesliga e ha chiesto al Napoli di pazientare fino a luglio. Il Napoli ovviamente ha risposto picche”.

“Zaccagni s’è chiamato fuori poche ore fa. Il Napoli era disposto a intavolare un’operazione con la Lazio, magari offrendo 30 milioni più Ngonge che piace a Baroni, ma il ragazzo anche lui fino a giugno non intende muoversi. E quindi dopo il no del Bologna per Ndoye, resta Garnacho il grande obiettivo. Al momento non ci siamo con le cifre: pochi giorni fa c’è stata una lunga call tra il ds Manna e i dirigenti del Manchester United. Il Napoli è arrivato a offrire 50 milioni con bonus, loro sono fermi a 70 milioni. Nei prossimi giorni Manna richiamerà il Manchester United”.