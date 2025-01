ULTIM’ORA/ Il Napoli alza l’offerta per Garnacho: la trattativa entra nel vivo. Le cifre

Continua la corsa del Napoli verso Alejandro Garnacho. L’argentino è il sogno azzurro e di Antonio Conte per il post Kvara. La trattativa procede spedita e negli ultimi minuti è arrivata un’importante novità direttamente dall’Inghilterra.

In giornata è previsto un incontro tra Giovanni Manna e il Manchester United per continuare a trattare e scavalcare definitivamente il Chelsea, anch’esso interessato al calciatore. Secondo quanto raccontato dal giornalista inglese Ben Jacobs, la trattativa con gli azzurri procede nel verso giusto.

Il Napoli si avvicina a Garnacho, la nuova offerta può convincere il Manchester United

Il Napoli ha accelerato nella trattativa per Alejandro Garnacho. Gli azzurri vogliono soddisfare la richiesta di Antonio Conte e portare l’argentino a Napoli prima della sfida contro la Juventus, in programma sabato pomeriggio.

L’offerta è stata aumentata a quasi 60 milioni di euro e il “sì” del calciatore è già arrivato. Il Napoli fa sul serio per il classe 2004, che non vede l’ora di indossare la maglia azzurra. Il suo tempo allo United è ormai agli sgoccioli e una nuova avventura sta per iniziare. Tutto (per ora) procede nel verso giusto e già in settimana Garnacho potrebbe atterrare in Italia; serve solo un ultimo sforzo per convincere i Red Devils, che, per esigenze economiche, non tireranno a lungo questa trattativa.

“Il Napoli continua a spingere per Alejandro Garnacho: già due offerte allo United e le parti si avvicinano per l’accordo economico. Anche il Chelsea, però, ci pensa, sapendo che la valutazione del giocatore è di circa 70 milioni”.

“Gli azzurri spingono sulla trattativa anche perché ieri l’agente dell’argentino era allo Stamford Bridge a guardare il Chelsea. Ci sono stati dei contatti anche con i Blues ma per ora sembra tutto abbastanza fermo. Il Napoli offrirà una cifra attorno ai sessanta milioni di euro, nella speranza di chiudere quanto prima questa trattativa“.