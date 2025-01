Il Napoli continua a fare pressing su Alejandro Garnacho. L’argentino è il sogno di Antonio Conte che lo ha designato come post Kvara. Proprio per questo motivo, negli ultimi giorni il tecnico ha deciso di contattare personalmente l’ala spiegandogli il progetto tecnico e i prossimi obiettivi.

Secondo il Corriere del Mezzogiorno il calciatore è stato convinto completamente dal tecnico pugliese. Per questo motivo la trattativa potrebbe avere un ulteriore accelerata. Per questo motivo Manna è già in volo in direzione Manchester, con la speranza di chiudere già nelle prossime ore.

Conte convince Garnacho a venire al Napoli, ecco cosa si sono promessi i due a telefono

Ancora una volta Antonio Conte è provvidenziale quando si tratta di convincere i calciatori. Il tecnico negli ultimi giorni si è sentito a più riprese, telefonicamente con l’argentino. Il progetto ha convinto Garnacho, anche il ruolo promesso dall’allenatore. La palla adesso passa ai due club che nelle prossime ore avranno un nuovo incontro nella speranza di trovare l’accordo definitivo.

“Il calciatore ha già l’accordo con la società per un contratto fino al 2029. Non solo, Garnacho ho anche parlato già con Conte che gli ha illustrato il progetto tecnico, la missione scudetto e le prospettive del Napoli future. Toccherà adesso ai club trovare l’accordo definitivo sulla valutazione del giocatore, che intanto aspetta novità. Possiamo dire che però il tecnico ha dato nuovamente una grossa mano, togliendo i pochi dubbi che l’argentino nutriva”.

“L’esterno è stato convinto dallo spirito di Conte. Garnacho potrà essere la chiave nella contrattazione tra Napoli e Manchester United. Oggi sarà una giornata molto importante, Manna incontrerà i Red Devils nella speranza di poter trovare l’accordo per sbloccare definitivamente la trattativa. Si aspetta la decisiva fumata bianca nei prossimi giorni”.