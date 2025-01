ULTIM’ORA/ Napoli-Garnacho, sprint finale: si lavora su diritti d’immagine e percentuale di rivendita

Continua la contrattazione tra il Napoli e Manchester United per Alejandro Garnacho. Le ultime

Sono ore frenetiche sul fronte Napoli-Garnacho. Le parti nella mattinata hanno sostenuto un nuovo incontro per limare i dettagli dopo la proficua chiacchierata di ieri pomeriggio tra Manna e i dirigenti del club inglese. Sono dunque ore molto calde, con il calciatore che si vede sempre più vicino a vestire d’azzurro.

Il margine tra richiesta e offerta si riduce sempre di più, con le parti che nelle prossime ore grazie ad alcuni bonus potrebbero trovare la quadra decisiva. Il Napoli nel mentre continua a parlare anche con il calciatore, dopo aver trovato un accordo sullo stipendio si cerca di sistemare anche gli ultimi cavilli.

A lanciare l’esclusiva sono i colleghi di CalcioNapoli24 che hanno raccontato delle ultime sulla trattativa tra Napoli e Manchester United. Per chiudere il divario tra richiesta e offerta, le parti stanno cercando di inserire una serie di bonus, tra cui 5 milioni facilmente raggiungibili e altri 5 che richiedono un maggiore sforzo.

Contemporaneamente si stanno limando anche gli ultimi dettagli con l’argentino. L’accordo è su una base di 4 milioni di euro a stagione, con bonus vari che potrebbero aumentare ulteriormente il suo stipendio. L’offerta del Napoli include un contratto quinquennale, portando il totale dell’ingaggio a cifre significative. Dunque si tratterebbe di un degno aumento rispetto alla sua attuale situazione contrattuale, che lo vede guadagnare 1.4 milioni a stagione in Inghilterra.

Si lavora sui diritti d’immagine, su cui non si stanno avendo particolari difficoltà. E’ dell’ultim’ora la richiesta dell’United, che vorrebbe una grossa percentuale sulla futura rivendita dell’argentino. Il Napoli però non vorrebbe accontentare questa richiesta, mantenendo la sua linea sulla questione, scelta in sinergia con Aurelio De Laurentiis.