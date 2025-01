Il Napoli tiene viva la pista Adeyemi: “Il tedesco ieri a telefono con Conte”. Cosa si sono detti

Il Napoli continua a sondare il terreno per il post Kvara. Gli azzurri per la fascia sinistra stanno seguendo due piste: la prima porta a Manchester, dove si valuta il profilo di Alejandro Garnacho. La seconda, invece, è legata a Dortmund, con l’interesse per Karim Adeyemi.

Proprio su quest’ultimo calciatore tedesco c’è un retroscena riportato nell’edizione odierna del Corriere dello Sport. Adeyemi è stato contattato telefonicamente da Antonio Conte, che ha cercato di convincerlo a indossare la maglia azzurra. Tuttavia, la risposta del giocatore non sembra essere delle più convinte.

Conte chiama Adeyemi, il Napoli continua a tenere viva la pista al talento del Borussia Dortmund

Il tedesco non vorrebbe lasciare la Bundesliga a gennaio, ma apre una piccola porta al Napoli. La situazione non è quella delle più semplici e per questo motivo il quotidiano ha provato a fare chiarezza sulla vicenda:

“Lasciando il campo sicuramente più libero per Adeyemi, 23 anni, vecchio obiettivo che anche il Napoli aveva provato ad avvicinare qualche settimana fa, riscontrando chiusura. Il ds Manna con il Borussia potrebbe chiudere tra i 45 e 50 milioni di euro: a Dortmund sono dentro il ciclone dell’esonero di Sahin e in piena evoluzione tecnica, e così gradualmente la storia s’è riaperta. Autorizzati anche i colloqui con il giocatore: serve convincere lui”.

“Va superata la sua ritrosia: Adeyemi non vorrebbe lasciare la Bundesliga a gennaio ed era attratto dalla prospettiva di sbarcare in Premier League in estate. Ieri però ha avuto un contatto diretto con Antonio Conte, i due al telefono hanno parlato di varie situazioni: dal ruolo del tedesco, alla volontà di Adeyemi di non voler andare via. Insomma il Napoli è in pressing. Per quanto riguarda le cifre, il calciatore è perfetto, al momento percepisce 1,5 milioni di euro a stagione”.